شكرا لقرائتكم خبر عن والد الننى: "بكيت لما ابنى مشى من الأهلي.. وفرحان بنجاحه فى الرد على المشككين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ناصر النني، والد محمد النني المحترف بصفوف أرسنال الإنجليزي، عن كواليس رحيل نجله عن الأهلي، مشددا أنه بكى عندما علم برحيل محمد النني عن القلعة الحمراء.

وقال ناصر النني في تصريحات تليفزيونية: "لما جالي قالي أنا مشيت من الأهلي عيطت، وقتها محمد قالي هشرفك، وفعلا هو شرفني، وأصبحت فخورا به".

وأضاف: "محمد تعرض لانتقادات كثيرة، وكان نفسي يكسر الدنيا في كأس الأمم عشان يرد على انتقادات الناس، اللي بتهاجمه بشكل مستمر".

واختتم حديثه قائلا: "النني قدم أداء جيد للغاية في كأس الأمم 2021 ومن أفضل البطولات التي خاضها مع منتخب مصر على مستوى الأداء المقدم".

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد أولمبي فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني، بينما أهدر بونا سار.