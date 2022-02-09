شكرا لقرائتكم خبر عن بدر رجب: الننى "بروفيسور" مصر.. ورمضان وفتوح وهانى لازم يلعبوا فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بدر رجب، نجم الأهلى السابق المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي، أن الكرة المصرية تمتلك العديد من المواهب التي لا بد أن تخرج إلى الملاعب الأوروبية ولا تلعب في الدورى المحلى، حتى يتكون منتخب قوى يمتلئ بالمحترفين.

وقال بدر رجب خلال حواره مع أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "52 لاعبا خرجوا من تحت أيدى، والنادى الذى يمتلك قاعدة ناشئين فهو في أمان طوال الوقت، لأن القدرات المالية تختلف من وقت للآخر، ولكن الاهتمام بالناشئين مهم جدا، ومعظم اللاعبين اللى الأهلى مشاهم رجعهم تانى بالفلوس".

وأضاف بدر رجب: "رمضان صبحى من اللاعبين اللى يتحزن عليهم لأنه يمتلك قدرات فذة ولازم يلعب خارج مصر وميرجعش من أوروبا ورحيله عن الأهلى غلطة كبيرة منه".

وتابع بدر رجب: "كذلك محمد هانى لازم يلعب في أوروبا بسبب إمكانياته الكبيرة وقلت له وهو في الناشئين أنا شايفك في الفريق الأول وفى استاد القاهرة".

وأوضح: "تريزيجيه لسه هيشوف أيام أفضل من دى وعنده إمكانيات، وأنا اللى اختبرته وهو عنده 10 سنوات وسجلته أول من تانى تمرين وأخوه كان بيشيله على كتفه، وقلت لحسام البدرى لما اتصعد ده تريزيجيه مش بيدافع لأن جوزيه كان بيلعبه ديفندر قلت له سيبوه حر في الملعب وهتشوفوه هيعمل إيه، واللاعب ده مش هيعقد في مصر ولو قعد مش هدرب تانى".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "محمد الننى دا بروفيسور الكرة المصرية، والكرة في رجله مضمونة وأكثر لاعب يستطيع إدارة الكرة في وسط الملعب، ولم أتحدث عن محمد صلاح لأنه مش خريج ناشئى الأهلى، ولكنه مفخرة لكل مصري وكل عربى".