شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 / 2 / 2022 والنقوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود عجلة الدوري المصري إلى الدوران بعد فترة طويلة من التوقف استغرقت 50 يوماً بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها الكاميرون مؤخراً وحصد الفراعنة وصافتها، وتقام اليوم مباراتين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يلتقي إنبي بمصر المقاصة، كما يستضيف طلائع الجيش نظيره الجونة.

موعد مباراة إنبي ومصر المقاصة

يستضيف استاد بتروسبورت في تمام الخامسة والنصف مساءً، مباراة إنبي ومصر المقاصة ضمن منافسات الأسبوع الثامن، في مواجهة صعبة على الفريقين، حيث يسعى كل من الفريقين إلى تحسين أوضاعه في جدول المسابقة.

ويدخل فريق إنبي المباراة بقيادة حلمي طولان مدرب الفريق البترولي، محتلاً المركز الحادي عشر في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط، بعد خوض 7 مباريات، حيث حقق إنبي الفوز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو إنبي 8 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً أخر.

فيما يدخل مصر المقاصة اللقاء بقيادة تامر مصطفى مدرب الفريق، محتلاً المركز الـ 14 في جدول الدوري العام برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات حقق خلالهم انتصار وحيد، وتعادل في 3 مباريات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المقاصة 5 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

وشدد حلمي طولان المدير الفني لإنبي، على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتأمين وضع الفريق في جدول المسابقة والتقدم نحو وسط الجدول، فيما أكد تامر مصطفى مدرب المقاصة على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية أمام زعيم الأندية البترولية للهروب من منطقة قاع الجدول.

موعد مباراة طلائع الجيش والجونة

في تمام الثامنة مساءً، يحل فريق الجونة ضيفاً على نظيره طلائع الجيش، في اللقاء الذي يقام على استاد جهاز الرياضة العسكري بمنافسات الجولة الثامنة، حيث يطمح كل فريق إلى انتزاع الثلاث نقاط والتقدم بجدول الدوري العام.

ويدخل فريق الطلائع مباراة اليوم تحت قيادة طارق العشري المدير الفني للفريق، محتلاً المركز السادس عشر بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط بعدما خاض 7 مباريات حقق خلالهم فوز وحيد وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع هدفين واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

بينما يدخل فريق الجونة المباراة بقيادة رضا شحاتة مدرب الفريق، محتلاً المركز الثالث عشر في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، فاز خلالهم في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الجونة 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

وتعد مباراة اليوم هي أول اختبار لطارق العشري مدرب الطلائع الجديد وذلك بعد توليه تدريب الفريق في ديسمبر الماضي خلفاً لعبد الحميد بسيوني مدرب الفريق السابق، ويسعى العشري لحصد أول 3 نقاط مع فريقه على حساب الجونة، وفي ذات الوقت يسعى رضا شحاتة مدرب الجونة إلى حصد ثلاث نقاطثمينة على حساب الطلائع للهروب إلى المنطقة الدافئة في جدول الدوري.

القنوات الناقلة

تنقل قنوات أون تايم سبورت مباريات الجولة الثامنة بالدوري العام.