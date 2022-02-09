شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات لا تفوتك قبل عودة الدورى من جديد بعد توقف 43 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود غدا الأربعاء مسابقة الدورى الممتاز للحياة مجددا، بعد فترة توقف استمرت 43 يوما؛ بسبب مشاركة منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا، وتستأنف المباريات بمؤجلات الأسبوع الثامن، حيث يلتقى كل من إنبى مع المقاصة في الخامسة والنصف مساء الأربعاء، طلائع الجيش مع الجونة في الثامنة مساء الأربعاء.

ويتصدر الأهلى ترتيب جدول الدورى برصيد 19 نقطة يليه الزمالك بنفس الرصيد لفارق الأهداف، بينما يحل بيراميدز ثالثا برصيد 17 نقطة، بينما جاء المصرى رابعا برصيد 13 نقطة، وفاركو خامسا بريد 12 نقطة.

1- الأهلى أكثر الأندية تسجيلا للأهداف برصيد 19 هدفا.

2- طلائع الجيش صاحب أضعف خط هجوم برصيد هدفين.

3- بيراميدز والبنك الأهلى أقوى خط دفاع باستقبال 5 أهداف فقط.

4- إيسترن كومبانى أضعف خط دفاع باستقبال 19 هدفا.

5- الأهلى والزمالك الأكثر فوزا برصيد 6 انتصارات.

6- الأهلى وبيراميدز لم يتذوقا طعم الخسارة حتى الآن.

7- إيسترن كومبانى أكثر الأندية خسارة برصيد 7 هزائم.

8- المصرى وسيراميكا وغزل المحلة أكثر الأندية تحقيقا للتعادل برصيد 4 مرات.

9- فاركو لا يعرف التعادلات حتى الآن في بطولة الدورى فاز 4 مباريات وخسر مثلها.

10- بيرسى تاو وزيزو ومابولولو ومحمد هلال على قائمة هدافى الدورى برصيد 5 أهداف.

جدير بالذكر أن أندية الدورى العام قامت بتدعيم صفوفها بأقوى الصفقات، بينما خرج نادى الزمالك عن سباق التعاقدات بسبب أزمة إيقاف القيد، وكذلك لم يبرم غزل المحلة أى صفقات جديدة، وشهد موسم الانتقالات الشتوية إجراء 61 صفقة، بين إعارات وبيع نهائي، ويعتبر الاسماعيلى أكثر أندية الدورى استفادة من الميركاتو الشتوى بعدما تعاقد مع 11 صفقة وهم كل من، البوليفى كارميلو ألجاراناز والجامبى سايكو كونتيه والإيفوارى جان موريل والأرجنتينى دييجو فيرناندو ومروان حمدى والفلسطينى خالد النبريص وشادى ماهر وعمرو الحلوانى وحسن ياسين والجزائرى محمد بن خماسة وأبو بكر حمزة الجمل .