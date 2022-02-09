شكرا لقرائتكم خبر عن الننى: أمى أعظم إنسانة فى الدنيا.. وأما كنت ناشئ مكانش معانا فلوس المواصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد النني، المحترف بصفوف أرسنال الإنجليزي، عن فضل والدته عليه، مشددا على أن من يُكرم أهله دائما ينال التوفيق من الله.

وقال النني في تصريحات تليفزيونية: "لو جبت الدنيا كلها لأبويا مش هقدر أوفي اللي عمله عشاني، عمري ما شفت حد بيبيع أهله وربنا بيكرمه بالعكس، لو علاقتك كويسة بأهلك ربنا هيوفقك في كل حاجة".

وأضاف الننى: "أمي أعظم إنسانة في الدنيا، وكنت بتمشى أنا وأمي في الشارع وأنا صغير عشان مكنش معانا فلوس نركب، وكان طلعان عينها عليا وعلى إخواتي".

وواصل الننى حديثه قائلا: "مكانش معانا فلوس إن احنا نركب ميكروباصات لازم نركب قطر كنت باجي تمرين الأهلي 3 أيام في الأسبوع من المحلة لازم نركب قطر الساعة 7 الصبح، وكان عندي 6 سنين، أمي كانت بتصحى الفجر تحضر اللبس والأكل، كانت بتمشي معايا في طريق مفيش شاب يقدر يمشي فيه لوحده".

وتابع الدولى المحترف بصفوف أرسنال الإنجليزي نجم منتخب مصر الوطني عن خطته التي يرغب في تحقيقها عقب اعتزاله لكرة القدم، قائلا: "شرف لأي لاعب التواجد في الأهلي أو الزمالك وهذا ليس حديثا دبلوماسيا ولكن العالم أجمع يعلم ديربي الأهلي والزمالك، وهما الأكبر في أفريقيا، ولكن حلمي الاعتزال في أوروبا، ولا أريد أن أكون في عيون الناس لاعبا صغيرا بأنني أخوض آخر عام لي في كرة القدم بمصر، لا أريد أن يقول أحد إن النني مبطل كورة، لذلك أمنية حياتي الاعتزال في أوروبا، وهذا حلمي منذ الصغر وحلم والدتي".

واختتم الننى: "بعد الاعتزال أريد أن أكون مدربا في أوروبا، وأسعى للحصول على رخصة تدريبية في هذا التوقيت، وحلمي أن أعمل في الخارج بعد الاعتزال كمدرب، وهذا سيجعلني أفضل".