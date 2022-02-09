شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: أفشة وعبد القادر مستواهما يتراجع.. وأيمن أشرف يجب "أن يقف مع نفسه" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، أن المنتخب جعل الجميع يعيش حالة رائعة وسعادة منذ مباراة كوت دي فوار بعد التأهل من المجموعات، وكنا نتمنى أن تنتهى بفوز المنتخب ببطولة أمم أفريقيا.
وأضاف عمارة في تصريحات تليفزيونية أنه يحيى اللاعبين على ما قدموه مع المنتخب وقد تكون هناك بعض الأخطاء لكن بالتأكيد لم يقصر أحد، ويجب أن نساند المدرب في الفترة المقبلة ونقدم الدعم للجميع في المنتخب حتي يتحقق المطلوب.
وواصل محمد عمارة: "شرف كبير للأهلي مشاركته في كأس العالم، ولكننا نطمع في القادم في أن يشارك الأهلي بعد ذلك في نهائي كأس العالم، خاصة أننا نصنف ضمن الفرق الكبيرة عالميا".
وأضاف أن التغييرات التي تمت في الفريق مع حالة الإجهاد جعلت الأداء ليس في أفضل حال، مؤكدا أن مباراة الأهلي القادمة سواء مع تشيلسي أو الهلال ستكون قوية جدا، والأهلي أصبح الآن متمرسا في كأس العالم للأندية.
وكشف عمارة أن الأهلي الآن لا يقل عن أى ناد ماديا وجماهيريا وكيان كبير، لذلك نتمنى القادم أن يكون الأهلي في النهائي في النسخ القادمة، متمنيا أنه كان يتمنى عدم مشاركة عمرو السولية وحمدي فتحي، خاصة أنهما أُجهدا بشكل كامل مع منتخب مصر.
ووجه نجم الأهلي السابق رسالة إلى أيمن أشرف أنه كابتن الأهلي ويجب أن يهدى من التهور الاندفاعى، خاصة أن الكرة كانت في وسط الملعب وليست خطيرة وهو لاعب من الأعمدة الأساسية، ولكن يجب أن يراجع نفسه في مثل هذه الكرات.
وعلق على أداء محمد شريف أنه يحتاج مباريات لاستعادة المستوى الذى كان عليه خاصة أن التدريبات ليست كافية، ومستوى أحمد عبد القادر متراجع قليلا، وليس كما كان في بداية الموسم، ونفس الأمر لأفشة الذى يفقد الكرة كثيرا ولا يقدم المطلوب منه.