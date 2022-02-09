محمد عمارة: أفشة وعبد القادر مستواهما يتراجع.. وأيمن أشرف يجب "أن يقف مع نفسه"

وواصل محمد عمارة: "شرف كبير للأهلي مشاركته في كأس العالم، ولكننا نطمع في القادم في أن يشارك الأهلي بعد ذلك في نهائي كأس العالم، خاصة أننا نصنف ضمن الفرق الكبيرة عالميا".

وأضاف أن التغييرات التي تمت في الفريق مع حالة الإجهاد جعلت الأداء ليس في أفضل حال، مؤكدا أن مباراة الأهلي القادمة سواء مع تشيلسي أو الهلال ستكون قوية جدا، والأهلي أصبح الآن متمرسا في كأس العالم للأندية.

وكشف عمارة أن الأهلي الآن لا يقل عن أى ناد ماديا وجماهيريا وكيان كبير، لذلك نتمنى القادم أن يكون الأهلي في النهائي في النسخ القادمة، متمنيا أنه كان يتمنى عدم مشاركة عمرو السولية وحمدي فتحي، خاصة أنهما أُجهدا بشكل كامل مع منتخب مصر.