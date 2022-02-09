شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين: البعض شكك فى قدراتنا.. ورأينا ظروفا صعبة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مهند لاشين، لاعب خط وسط منتخب مصر ونادي طلائع الجيش، عن كواليس مشاركة الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا.

وقال مهند لاشين في تصريحات تليفزيونية: "بذلنا كل ما لدينا في البطولة ولم نقصر، احنا شوفنا ظروف صعبة في البطولة، لعبنا في 3 أو 4 مدن مختلفة خلال البطولة، لا نقدم مبررات ولكننا لم نقصر".

وتابع لاعب خط وسط منتخب مصر: "البعض شكك في قدرتنا على المنافسة في البطولة والأمر تحول إلى مساندة من الجميع، محمد صلاح اجتمع بنا بعد مباراة نيجيريا من أجل تجديد طموحنا في البطولة وحفزنا من أجل المنافسة على اللقب".

وأضاف لاشين: "كنا مؤمنين في قدراتنا رغم أن البعض لم يكن يرشحنا للفوز باللقب، اللي جاي إن شاء الله هيكون مختلف تماما".