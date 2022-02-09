شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 8/ 2/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الثلاثاء 8/ 2/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها خسارة فريق النادي الأهلي من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، باستاد آل نهيان بأبوظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات.

غياب أفشة وأيمن أشرف عن الأهلي فى مباراة المركز الثالث والرابع بكأس العالم

يغيب أيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة عن مباراة الأهلي لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات، بعد طرد أيمن أشرف، وحصول أفشة على الإنذار الثاني في مباراة بالميراس قبل حصوله على إنذار في مباراة مونتيري المكسيكي.

بالميراس يهزم الأهلي بثنائية ويحرمه من سباق الذهب والفضة فى مونديال الأندية