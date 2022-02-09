شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي فى المونديال.. محمد شريف: قدمنا مباراة كبيرة وسنعود مرة أخرى لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة كبيرة رغم الخسارة أمام بالميراس البرازيلى في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاف شريف أن الأهلى خاض مباراة تكتيكية كبيرة رغم النقص العددى والإجهاد الذي لازم الفريق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك عدم توفيق في عدد من الكرات في الشوطين الأول والثاني.

وأكد أن الفريق قدم كل ما عليه في المباراة الماضية، ولكن أجواء مباراة اليوم جاءت عكس المطلوب، مؤكدًا أننا راضون عن الأداء خلال البطولة.

وتابع شريف: "نعتذر للجماهير التي تواجدت في المدرجات، كنا نريد أن نسعدهم ونتأهل للمباراة ولكن سنعود مرة أخرى لكأس العالم في السنوات القادمة لإسعادهم".