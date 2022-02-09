شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: أحتاج 7 سنوات لمقارنتى بجوزيه واستحقينا ركلة جزاء أمام بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن مشواره مع الأهلي ومقارنته مع البرتغالي مانويل جوزيه، مؤكدا: "أحتاج 7 سنوات حتى تتم مقارنتي بجوزيه، ولم أتواجد مع الفريق سوى عام و3 شهور، وليس لدى اللاعبون الذين تواجدوا في جيل جوزيه".

وقال خلال تصريحات نقلها برنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "فريق الأهلي نشط في آخر نصف ساعة من عمر مباراة بالميراس، وكنا نستحق ركلة جزاء لمحمد هاني في نهاية المباراة، ولا أعلم ماذا قال الفار على هذه اللعبة ولا أشغل نفسي بقرارات الحكم".

وأوضح موسيماني: "سنسعى للحصول على ميدالية في مباراة تحديد المركز الثالث، ربما الأمور صعبة ولعبنا أمام فريق قوي وكان لديه فترة طويلة من الراحة وكنا بحاجة إلى مزيد من الطاقة في المباراة للقتال".

وأردف: " فريق بالميراس حصل على راحة أكثر منا، وفقدنا أفشة فى المباراة القادمة وستزداد الأمور صعوبة ولكن كل الأمور ستكون على ما يرام".