شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: طرد أيمن أشرف أمام بالميراس قرار قاسٍ وهدف الأهلى الملغى تسلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، إن قرار حكم مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى بطرد أيمن أشرف به قسوة ضد اللاعب، والخطأ لا يرتقى للحصول على الطرد.

وأضاف الغندور، فى تصريحات تليفزيونية: "هدف الأهلي الملغي للتسلل قرار صحيح، لأن محمد شريف كان يتواجد في مصيدة التسلل وقت لعب الكرة، وهي حالة سهلة على حكم المباراة".

وتابع رئيس لجنة الحكام السابق أن قرار لجنة الحكام بالكاف لم يجانبها الصواب بتعيين الحكم بكارى جساما لمباراة مصر والكاميرون، بعدما أدار مباراة مصر ونيجيريا فى الدور الأول.

وأضاف الغندور فى تصريحات تليفزيونية أن بكارى جساما حكم كبير، ولكنه لم يكن جيدا فى مباراة مصر والكاميرون، وكان يجب إسناد مباراة مصر والكاميرون لحكم غيره منعا لأى شبهات.

وواجه الأهلي صعوبات في الوصول إلى مرمى بالميراس باستثناء بعض الكرات، فيما كانت استحوذ بالميراس على الكرة لفترات ممتدة خلال المباراة، وفي الدقيقة 80، تلقى لاعب الأهلي أيمن أشرف بطاقة حمراء بعد التحامه القوي مع رونيلسون باربوسا (روني) لاعب بالميراس.

وسبق أن خاض الأهلي 3 مواجهات أمام أندية برازيلية عديدة في كأس العالم للأندية، هي انترناسيونال عام 2006، وخسر أمامه 2-1. كما خسر أمام كورينثيانز بهدف نظيف في عام 2012، بينما خسر بالميراس من الأهلي في النسخة الأخيرة من البطولة التي لُعبت في قطر، وذلك بركلات الترجيح (3-2). وحينها حسم الأهلي المركز الثالث لصالحه للمرة الثانية في تاريخه.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع سيواجه النادي المصري الفائز من لقاء الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي، الذي سيجري غدًا الأربعاء.