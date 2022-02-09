شكرا لقرائتكم خبر عن زينهو نجم البرازيل السابق: بالميراس غيّر "طريقة لعبه" بسبب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد زينهو، نجم منتخب البرازيل وبالميراس السابق، أن فريقه القديم كان مفاجأة بالنسبة له خاصة في ظل اللعب بضغط عالٍ ضد الأهلي، وأنه عادة لا يلعب بهذا الشكل.

وأضاف زينهو في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أداء الأهلي تحسن أمام بالميراس مع دخول محمد شريف في الشوط الثاني".

وتابع النجم البرازيلى السابق: "بالميراس قدم مباراة مميزة أمام الأهلي واستحق الفوز في النهاية".

وفاز نادي بالميراس البرازيلي على الأهلي المصري، مساء الثلاثاء، بهدفين نظيفين في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المُقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

افتتح بالميراس التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق رافائيل فيجا، وفي بداية الشوط الثاني، عاد النادي البرازيلي إلى التسجيل في الدقيقة 49 عن طريق تسديدة قوية أطلقها دودو في مرمى الأهلي.