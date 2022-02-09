شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة غدا قبل الاستعداد لمباراة المركز الثالث بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق الأحمر، راحة سلبية غدا الأربعاء قبل التحضير لمباراته القادمة لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.

ويترقب الأهلي نتيجة مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي غدا الأربعاء لمعرفة منافسه في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الثالثة عصر السبت المقبل.

وخسر فريق النادي الأهلي من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد آل نهيان بأبوظبي في نصف نهائى كأس العالم للأندية بالإمارات.

وبذلك يفشل الأهلي في الصعود للمباراة النهائية في مونديال الأندية، ويتم حرمانه من الصراع على ميدالية ذهبية أو فضية بالبطولة وينتظر الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشلسي الإنجليزي غداً للعب معه أجل تحديد المركز الثالث والرابع السبت المقبل.

سجل ثنائية بالميراس رافائيل فييجا ودودو في الدقيقتين 39 و49، وبذلك يلعب الفريق البرازيلي مع الفائز من تشلسي والهلال يوم السبت المقبل على كأس البطولة.