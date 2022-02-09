شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: كيروش عايز 12 أو 13 يوما قبل مواجهة السنغال بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، طلب الحصول على 12 أو 13 يوما قبل مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم المقرر إقامته في قطر 2022.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كيروش عايز 12 أو 13 يوما قبل تصفيات كأس العالم استعدادا لمواجهتى السنغال في المباراتين الفاصلتين".

وأضاف شوبير: "اتحاد الكرة مش ممانع بس المشكلة في ماتشات للأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية زى الاهلى والزمالك وبيرميدز والمصرى، والماتشات مستمرة حتى يوم 17".

وأسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والتى أقيمت فى مدينة دوالا بالكاميرون عن وقوع المنتخب الوطنى فى مواجهة نظيره السنغالى.

ويلتقى منتخب مصر مع السنغال فى الذهاب أحد يومى 23 أو 24 مارس المقبل فى القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.

يغادر غدًا البرتغالي كارلوس كيروش القاهرة متجهاً إلى البرتغال لقضاء إجازة عدة أيام قبل أن يعود للقاهرة مجددًا استعدادًا لمباراتي السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

بدأ اتحاد الكرة والجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، التفكير فى معسكر الاستعداد لمباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم، بعدما أغلق الجميع صفحة بطولة كأس الأمم الافريقية التى أقيمت فى الكاميرون وخسرها الفراعنة فى المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وعرض اتحاد الكرة على كيروش بدء المعسكر المقبل يوم 18 مارس المقبل بدلا من يوم 21 وهو موعد الأجندة الدولية الرسمية بما يتيح للمنتخب تحقيق أكبر استفادة من المعسكر، على أن تكون البداية بدون لاعبى الاهلى والزمالك وبيراميدز نظرا لارتباطهم بمباريات فى دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية يومى 18 و19 مارس.