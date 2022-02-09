شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: الأهلى خسر بأخطاء دفاعية ساذجة.. ومونتيرى أقوى من بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي شادي محمد، نجم الكرة المصرية السابق، إن الأهلي خسر أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية بأخطاء دفاعية ساذجة.

وأضاف شادي محمد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن فريق مونتيري المكسيكي أفضل من بالميراس البرازيلي، مؤكدا أن الأهلي كان أمامه فرصة تاريخية للوصول إلى المباراة النهائية، خاصة أنه كانت هناك مؤازرة جماهيرية كبيرة في أبوظبي. وتابع شادي محمد أن طريقة لعب موسيماني كانت فيها تحفظ كبير في المباراة، مما تسببت في الهزيمة.

وواجه الأهلي صعوبات في الوصول إلى مرمى بالميراس باستثناء بعض الكرات، فيما كان استحوذ بالميراس على الكرة لفترات ممتدة خلال المباراة، وفي الدقيقة 80، تلقى لاعب الأهلي أيمن أشرف بطاقة حمراء بعد التحامه القوى مع رونيلسون باربوسا (روني) لاعب بالميراس.

وسبق أن خاض الأهلي 3 مواجهات أمام أندية برازيلية عديدة في كأس العالم للأندية، هي إنترناسيونال عام 2006، وخسر أمامه 2-1، كما خسر أمام كورينثيانز بهدف نظيف فى عام 2012.