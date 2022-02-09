شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الترتيبات النهائية للجمعية العمومية ويكشف معايير حضور الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تجهيز كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الأعضاء لحضور الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل الموافق 11 فبراير الجاري.

وفيما يتعلق بالتغطية الاعلامية أوضح مسئولو نادي الزمالك أن أي مؤسسة صحفية سواء ورقية أو إلكترونية وكذلك القنوات التليفزيونية ترغب في تغطية الحدث التقدم بخطاب رسمي يتضمن أسماء الصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية أحداث الجمعية العمومية.

ومن المقرر انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك يوم الجمعة المقبل، والتي تتضمن انتخاب مجلس ادارة لقيادة القلعة البيضاء خلال السنوات الأربع المقبلة.