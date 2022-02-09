إنتر ميلان يتخطى روما بثنائية ويبلغ المربع الذهبي بكأس إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ ( د ب أ):

بلغ إنتر ميلان الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه روما 2 / صفر، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة.

وسجل إدين دزيكو الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف أليكسيس سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وسيواجه إنتر ميلان في الدور قبل النهائي، الفائز من مواجهة ميلان ولاتسيو والتي تقام مساء الأربعاء.

وبدأت المباراة بضغط كبير من جانب إنتر ميلان، حيث حاول تسجيل هدف تقدم مبكر.

وكان لإنتر ميلان ما أراد في الدقيقة الثانية، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق البوسني إدين دزيكو، بعدما تلقى كرة عرضية من إيفان بريسيتش ليسددها مباشرة في شباك الحارس البرتغالي روي باتريسيو.

وكاد إنتر ميلان أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة السادسة، بعدما سدد كرة قوية لكنها اصطدمت في العارضة لتضيع الفرصة السانحة.

وكان إنتر ميلان الفريق الأكثر سيطرة واستحواذ على الملعب، ونجح في تهديد مرمى باتريسيو في أكثر مناسبة.

في المقابل لم يتمكن روما من تهديد مرمى إنتر ميلان وحارسه السلوفيني سمير هاندانوفيتش، ونجح دفاع إنتر في السيطرة على الموقف والحفاظ على نتيجة التقدم حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل روما محاولا تسجيل هدف التعادل، واستغلال الفرص العديدة التي أضاعها فريق إنتر في الشوط الأول.

ورغم سيطرة روما في الشوط الثاني، إلا أن هجومه بقيادة الإنجليزي الشاب تامي إبراهام لم يقدم أي جديد ولم ينجح في تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 65 نجح إنتر ميلان في تسجيل الهدف الثاني عن طريق مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن أقصى الزاوية اليمنى لمرمى باتريسيو.

وحاول لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 77، حينما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته جاءت أعلى العارضة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز إنتر ميلان 2 / صفر.

