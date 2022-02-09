النني يوضح.. ما الذي تغير في صلاح.. ولماذا رفض تسديد ركلات الترجيح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمد النني لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي أن محمد صلاح زميله في المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي غير من سلوكه كقائد خلال بطولة أمم إفريقيا 2021 التي أقيمت العام الجاري.

وفي تصريحات لبرنامج "ريمونتادا" عبر قناة المحور قال النني :"صلاح يعشق منتخب مصر، لو خيرته بين المنتخب وأي شيء آخر سيختار المنتخب، الاختلاف بينه الآن في 2022 وبين نسخته القديمة هو أنه بدأ يتحدث"ز

وقاد محمد صلاح منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى الوصول للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بركلات الترجيح.

وأضاف النني :"صلاح بات يتحدث كثيرا الآن رغم أن هذه ليست طبيعته، في الماضي كنت أطلب منه التحدث لكنه يرد بإيماءة ولا يجيبني، الآن نحثه على التحدث، وهو ما بدأ يفعله في الملعب لأنه بات في موقع المسئولية كقائد".

وعن عدم تسديد ركلات الترجيح في أمم إفريقيا أمام كوت ديفوار والكاميرون والسنغال قال النني :"أسدد ركلات الترجيح بشكل جيد جدا، لكنني لا أستطيع تحمل شعور أنني كنت السبب في خسارة المنتخب".

وأنهى النني :"رفضت طلب صلاح بالفعل في التسديد، هذا أمر لا يعيبني، لعبت مرتين مع أرسنال ركلات ترجيح وأهدرت ف يالمرتين، لا يمكنني تحمل حزن 110 مليون مصري".