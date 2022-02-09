"أمر من محمد صلاح".. مهند لاشين يكشف كواليس ركلة الترجيح الضائعة لمصر أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مهند لاشين لاعب منتخب مصر ونادي طلائع الجيش، أن أحد اللاعبين -لم يحدد أسمه- رفض تسديد ركلة الترجيح الرابعة في مواجهة السنغال بنهائي كأس أمم أفريقيا.

وأشار لاشين في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه قام بالتسديد بدلًا من اللاعب الرافض، وهو الأمر نفسه الذي حدث أيضًا خلال مواجهة الكاميرون بالدور قبل النهائي من البطولة.

وأهدر لاشين ركلة الجزاء الرابعة لمصر بعدما أهدر محمد عبد المنعم الركلة الثانية، قبل أن يسجل ساديو ماني الركلة الأخيرة للكاميرون، ليتوج أسود التيرانجا بطلًا للقارة الأفريقية.

وقال لاشين: "كان من المفترض أن يسدد لاعب آخر ركلة الترجيح الرابعة في نهائي كأس الأمم، لكنه رفض التصويب، فقمنا بعمل عملية ترحيل ووافقت على التسديد بدلًا منه".

وأكمل: "الأمر نفسه حدث في مواجهة الكاميرون، أحد اللاعبين رفض التسديد لأنه كان يشعر بأن الأمور ليست جيدة بالنسبة له، فطلب مني محمد صلاح أن أسدد بدلًا منه، وهو بمثابة أمر من قائد الفريق، فوافقت وسجلت الركلة".

واختتم: "أن يرفض لاعب تسديد ركلة ترجيح هو أمر وارد ولا يقلل من أي لاعب، البعض لا يتحمل الضغط والآخر يشعر أن الأمور ليست جيدة نفسيًا بالنسبة له".