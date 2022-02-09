بالميراس يتخطى الأهلي ويبلغ نهائي كأس العالم للأندية

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل فريق بالميراس البرازيلي إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية عقب تغلبه على نظيره الأهلي المصري بهدفين دون رد الثلاثاء في إطار الدور نصف النهائي.



أقيمت المباراة على استاد آل نهيان في أبو ظبي وانتهى الشوط الأول بتقدم بالميراس بهدف نظيف أحرزه رافائيل فيغا في الدقيقة 39 قبل أن يسجل دودو الهدف الثاني في الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 49.



وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه أيمن أشرف في الدقيقة 81.



ويلتقي بالميراس في النهائي مع الفائز من مباراة الأربعاء بين تشيلسي الإنكليزي بطل أوروبا والهلال السعودي بطل آسيا.

(وكالات)