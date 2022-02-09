الامارات | موغوروزا تدافع عن لقبها في بطولة دبي للتنس

شكرا لقرائتكم خبر عن موغوروزا تدافع عن لقبها في بطولة دبي للتنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بطولة سوق دبي الحرة للتنس عن استعداد اللاعبة غاربيني موغوروزا، الفائزة بلقبي غراند سلام، للدفاع عن لقبها في البطولة التي تنطلق خلال الفترة من 14 إلى 26 الجاري. وقال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، في تصريحات صحافية: «موغوروزا تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، بعد وصولها إلى الدور نصف النهائي مرتين، وفوزها باللقب العام الماضي».

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