الامارات | أول قرار لشركة النصر الجديدة.. إقالة دياز والمواطن ربيع مدرباً لـ «العميد»

شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار لشركة النصر الجديدة.. إقالة دياز والمواطن ربيع مدرباً لـ «العميد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت شركة النصر لكرة القدم، برئاسة محمد المري، أول قراراتها بعد أقل من أسبوع على تشكيلها الجديد بإنهاء عقد المدرب الأرجنتيني دياز بالتراضي، وتكليف المدرب المواطن سالم ربيع، بقيادة الفريق الفترة المقبلة من عمر الدوري.

ويأتي قرار الإقالة بعد سلسلة من النتائج السلبية والغير منطقية لفريق النصر، بعد أن خرج من المنافسة في كل بطولات الموسم الجاري، حيث ودع العميد بطولة كأس رئيس الدولة من دور الـ16 أمام العين، وبطولة كأس المحترفين أمام الوحدة في الدور ربع النهائي، وهما البطولتان اللتان وصل فيهما الفريق الموسم الماضي إلى المباراة النهائية، كما تعرض لسلسلة من النتائج السلبية في بطولة الدوري جعلته في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

ويستعد النصر لمواجهة العروبة بعد غد في الجولة 15 من دوري المحترفين، في محاولة للعودة إلى الانتصارات من جديد بعد توقف استمر أكثر من شهرين من عدم تحقيق أي انتصار.

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