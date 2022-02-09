الامارات | أكاديمية أياكس تختار دبي لتكون محطتها الأولى في المنطقة

شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية أياكس تختار دبي لتكون محطتها الأولى في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار نادي أياكس أمستردام الهولندي الشهير دبي لتكون انطلاقة لأكاديميته الكروية، التي تستهدف خلق جيل جديد من المبدعين في عالم كرة القدم، وبذلك تكون دبي المحطة الأولى لمدارس الكرة الهولندية في المنطقة.

وأعلن كل من نادي أياكس الهولندي ومجموعة مدارس انوفنتشرز الدولية بدبي، في مؤتمر صحافي، أن المدرسة ستكون الشريك الاستراتيجي لأكاديمية كرة القدم للنادي بدبي والمنطقة، لما تملكه من قدرات كبيرة وبنية تحتية وملاعب مجهزة وخدمات لوجستية على أعلى مستوى من الكفاءة، الأمر الذي سيضمن نجاح الأكاديمية بدبي، التي تساعدها على تحقيق أهدافها المرجوة، التي منها جعل مدارس انوفنتشرز الدولية بدبي مركزاً لتطوير كرة القدم بالمنطقة.

وشارك في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمجموعة انوفنتشرز التعليمية بونام بوجاني، والرئيس التنفيذي للأكاديمية جورج كازيانيس، بحضور عدد من المسؤولين عن القطاعين التعليمي والرياضي في الدولة.

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة انوفنتشرز التعليمية، بونام بوجاني: «ستبدأ أكاديمية أياكس دبي برنامج التدريب خلال الفصل الدراسي الثاني في ثلاثة مواقع للابتكار، هي: أكاديمية دبي الدولية بالبرشاء، وأكاديمية دبي الدولية في تلال الإمارات، وأكاديمية رافلز العالمية».

وأضافت: «تخطط الأكاديمية للاستثمار مع المدرسة لمواصلة تطوير المرافق، بحيث تصبح مدارس انوفنتشرز مركزاً لكرة القدم للشباب وتطوير الرياضة».

في المقابل، قال الرئيس التنفيذي لأكاديمية أياكس دبي، جورج كازيانيس، إن «أكاديميات أياكس أمستردام المشهورة عالمياً معروفة ببناء الأساطير وليس شرائها، ونحن نرى فرصة هائلة مع انوفنتشر لتطوير القادة والموهوبين وزملائهم في المستقبل».

وتابع: «ستعمل أكاديمية أياكس دبي عن كثب مع المدارس لتضمين فلسفة النادي الهولندي في المناهج الدراسية، وتوفير مجموعة واسعة من الفرص الإضافية لطلابها ومجتمعها، بما في ذلك المشاركة في الجولات والبطولات الدولية، وندوات التدريب، وإنشاء فرق للمشاركة في البطولات المحلية».

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