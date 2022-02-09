الامارات | بطولة للمنتخبات الخليجية في البادل للتنس تنضم إلى دورة ند الشبا

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة للمنتخبات الخليجية في البادل للتنس تنضم إلى دورة ند الشبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دورة ند الشبا الرياضية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل تنس، تنظيم أول بطولة خليجية للبادل تنس على مستوى المنتخبات الوطنية الخليجية.

وتقام منافسات البطولة خلال شهر رمضان المبارك، على مدار ثلاثة أيام في ملاعب البادل تنس بمجمع ند الشبا الرياضي، فيما تبلغ قيمة الجوائز المالية 250 ألف درهم.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا إن إضافة البطولة الخليجية على مستوى المنتخبات تزيد من عدد الفعاليات والبطولات الخاصة برياضة البادل تنس ضمن دورة ند الشبا الرياضية التي دعمت هذه الرياضة، ووفرت لها سبل النمو والانتشار، وضمتها إلى قائمة الفعاليات الرسمية منذ النسخة الأولى للدورة.

وأضاف البيان: «حرصت اللجنة المنظمة على تنويع البطولات الخاصة بالبادل تنس، لتشمل مختلف الفئات من اللاعبين المبتدئين والمحترفين، وصولاً إلى المنتخبات الخليجية، حتى أصبحت رياضة البادل تنس الأكثر انتشاراً على مستوى الدولة ولمختلف الأعمار والجنسيات، كما أصبحت ملاعب البادل تنس في مجمّع ند الشبا الرياضي ملتقى الأبطال الهواة والمحترفين من مختلف الجنسيات، وكذلك ملتقى المنتخبات العربية والخليجية والآسيوية، حيث استضافت خلال نوفمبر الماضي التصفيات الأفروآسيوية المؤهلة لكأس العالم للبادل تنس».

وستعلن اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا واتحاد الإمارات للبادل تنس عن جميع تفاصيل البطولة الخليجية، خلال مؤتمر صحافي يعقد في الأيام المقبلة.

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