الامارات | كوزمين: الظفرة يسبب مشاكل لخصومه

شكرا لقرائتكم خبر عن كوزمين: الظفرة يسبب مشاكل لخصومه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة الروماني كوزمين أنه يتوقع مباراة صعبة لفريقه أمام الظفرة غداً ضمن الجولة الـ15 لدوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن الظفرة بدأ في الدور الثاني للدوري العودة إلى مستواه السابق، بجانب أنه استقطب أخيراً عدداً من اللاعبين، وغير من طريقة لعبه وسبب خلال مبارياته السابقة مشاكل لخصومه من الفرق الأخرى.

وقال في مؤتمر صحافي: «كل هذه العوامل سنضعها بعين الاعتبار قبل المواجهة المرتقبة مع الظفرة.. ليس هناك حالياً غيابات في صفوف الشارقة باستثناء سالم صالح، لتعرضه لوعكة صحية، وأتمنى عودته للفريق قبل المباراة»، مؤكداً أن «الشارقة لن يتعامل مع أي مباراة بأريحية أو سهولة، كون أن كل المباريات ستكون صعبة».

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