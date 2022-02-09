الامارات | البطولة العربية لكرة السلة.. الجزائر تتجاوز "المئة" أمام الصومال

شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة العربية لكرة السلة.. الجزائر تتجاوز "المئة" أمام الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كسر المنتخب الجزائري حاجز المئة نقطة نحو تحقيق فوزه العريض على نظيره الصومالي جاء بنتيجة "112-67"، في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء لحساب المجموعة الثانية في افتتاح البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة للرجال، المقامة في نسختها الـ 24 على صالة النصر في دبي، وتمتد حتى 16 فبراير الجاري، بمشاركة سبعة منتخبات عربية.

وأكد المنتخب الجزائري هويته كمرشح بارز للمنافسة على اللقب، بعد أن نجح الجزائريين في مباراتهم الافتتاحية في بسط هيمنتهم على مجريات لقاء الصومال، ونيل الأفضلية المطلقة في المراحل الأربعة للمباراة بواقع "28-16 و21-18 و31-15 و32-18".

ويعاود المنتخب الصومالي يوم غد خوض مباريات دوري المجموعات، بلقاء نظيره اللبناني، فيما يخضع المنتخب الجزائري للراحة على أن يستكمل مبارياته مساء بعد غدٍ الجمعة بلقاء لبنان.

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