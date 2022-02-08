عقب مواجهة بالميراس.. ثنائي الأهلي يخضعان لكشف المنشطات

الشارقة - اميمة ياسر -

خضع الثنائي، وليد سليمان وعمرو السولية، لاعبا النادي الأهلي، لاختبار كشف ‏المنشطات، عقب انتهاء مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، والتي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب آل نهيان بأبو ظبي، ‏في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية .

كان الأهلي قد خسر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين، وسيلعب أمام الخاسر من مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي، في نصف النهائي الثاني، والمقرر إقامتها غداً.‏

وسجل هدفيّ الفريق البرازيلي في شباك الأهلي، رافائيل فيجا في الدقيقة 39 من الشوط الأول، ودودو في ‏الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني. ‏