عقب مواجهة بالميراس.. ثنائي الأهلي يخضعان لكشف المنشطات

الشارقة - اميمة ياسر -
خضع الثنائي، وليد سليمان وعمرو السولية، لاعبا النادي الأهلي، لاختبار كشف المنشطات، عقب انتهاء مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، والتي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب آل نهيان بأبو ظبي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية .
كان الأهلي قد خسر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين، وسيلعب أمام الخاسر من مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي، في نصف النهائي الثاني، والمقرر إقامتها غداً.
وسجل هدفيّ الفريق البرازيلي في شباك الأهلي، رافائيل فيجا في الدقيقة 39 من الشوط الأول، ودودو في الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني.