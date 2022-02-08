كيروش يطالب بخوض مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم على هذا الملعب

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، طالب بخوض مباراة الفراعنة أمام السنغال، في تصفيات كأس العالم "قطر 2022"، على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر إقامة مباراة ذهاب المرحلة النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022" يوم 24 مارس المقبل.

وكان كيروش قد غادر القاهرة متجهاً إلى البرتغال لقضاء إجازة عدة أيام قبل أن يعود للقاهرة مجددًا استعدادًا لمباراتيّ السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم.

وأفادت الوسائل الإعلامية بأن اتحاد الكرة والجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، بدأوا التفكير فى معسكر الاستعداد لمباراتيّ السنغال فى تصفيات المونديال، بعدما أغلق الجميع صفحة بطولة كأس الأمم الافريقية التى أقيمت فى الكاميرون وخسرها الفراعنة فى المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ووقالت صحيفة "اليوم السابع" إن اتحاد الكرة عرض على كيروش بدء المعسكر المقبل يوم 18 مارس المقبل بدلا من يوم 21، وهو موعد الأجندة الدولية الرسمية بما يتيح للمنتخب تحقيق أكبر استفادة من المعسكر، على أن تكون البداية بدون لاعبى الاهلى والزمالك وبيراميدز نظرا لارتباطهم بمباريات فى دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية يومى 18 و19 مارس.

وكانت قرعة الدور الفاصل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، قد أسفرت عن وقوع المنتخب المصري في مواجهة نظيره السنغالي.

وسيلتقى منتخب مصر مع السنغال في الذهاب أحد يومى 23 أو 24 مارس المقبل في القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.