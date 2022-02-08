بعد ضياع حلم النهائي.. موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية.. ويفقد خدمات هذا الثنائي

الشارقة - اميمة ياسر -

يفقد الأهلي خدمات الثنائي محمد مجدي أفشة، صانع الألعاب، وزميله المدافع أيمن أشرف، عن مباراة الفريق القادمة لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد خسر امام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين، في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية الذي يقام في أبوظبي بدولة الإمارات.

وحصل أفشة على بطاقة صفراء خلال مباراة مونتيري السابقة، كما حصل اليوم أمام بالميراس علي الإنذار الثاني، ليغيب عن الأهلي في اللقاء المقبل، والذي سيكون أمام الخاسر من فريقي تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي.

كما يغيب عن مباراة الأهلي القادمة المدافع أيمن أشرف، بعد تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة، بعد تدخله العنيف على مهاجم بالميراس.

يشار إلى أن الأهلي كان قد حقق الفوز على مونتيري المكسيكي في مواجهة الدور الأول، بهدف دون رد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام الخاسر من تشيلسي والهلال، يوم السبت المقبل.

وسيلتقي تشيلسي مع الهلال، غداً الأربعاء، في مواجهة نصف النهائي لكأس العالم للأندية.