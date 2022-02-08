شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الجزيرة 25/35 فى دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 25/35، فى إطار مواجهات قوية فى إطار الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد لمواليد 2002 للموسم المحلى 2021 / 2022.

وتشهد مباريات هذه الجولة لقاءات بين كل من وسموحة مع هليوليدو، والبنك الأهلى مع استاد المنصورة، وهليوبوليس مع سبورتنج، والحوار مع الزهور، وطلائع الجيش مع 6 أكتوبر، وأصحاب الجياد مع الأهلى، والطيران مع الأولمبى، والشمس مع المعادى.

وتقام مباراة قمة الدور الثانى للمرحلة الثانية لدورى محترفى كرة اليد للمنافسة على اللقب بين الأهلى والزمالك يوم 10 مارس المقبل على صالة محايدة تحددها لجنة المسابقات.

وتعادل فريقا الأهلى والزمالك بنتيجة 29/29 فى المواجهة التى جمعتهما الإثنين الماضى على صالة حسن مصطفى فى ختام الدور الأول، وينطلق الدور الثانى بالمرحلة الثانية من دورى محترفى كرة اليد يوم 10 فبراير الجارى.

وتشهد الجولة الأولى بالدور الثانى لقاءات بين كل من البنك الأهلى مع الزمالك، وسموحة مع الأهلى، وطلائع الجيش مع سبورتنج.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير الجارى موعدا لانطلاق منافسات كأس الاتحاد للسيدات.

ويشارك فى كأس الاتحاد للسيدات كل من: سموحة وأكاديمية القليوبي وهليوبوليس و6 أكتوبر واتحاد الشرطة وهليوليدو ومدينة نصر والترسانة والزهور والمعادى ومنوف الرياضى.