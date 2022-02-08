شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: لعبنا بشكل جيد أمام بالميراس ولكن الأمور لم تساعدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن حزنه على الهزيمة من بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدا أن الأمور لم تساعدنا أمام بطل البرازيل.

وقال موسيمانى في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لعب بشكل جيد ربما عانى بعض الشيء في الشوط الثاني، وحاولنا تعديل النتيجة، ولكن لم نتمكن من ذلك".

وأوضح أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها أيمن أشرف في آخر 10 دقائق أثرت بعض الشيء على الفريق، وكانت صعبة عندما نلعب بـ 10 لاعبين ومتأخرين بهدفين. وشدد على أن الأهلي لعب بشكل جيد ولكن الظروف لم تحالفه في تحقيق نتيجة إيجابية.

وخسر فريق النادي الأهلي من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد آل نهيان بأبو ظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات.

وبذلك يفشل الأهلي في الصعود للمباراة النهائية في مونديال الأندية ويتم حرمانه من الصراع على ميدالية ذهبية أو فضية بالبطولة، وينتظر الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشلسي الإنجليزي غداً للعب معه أجل تحديد المركز الثالث والرابع السبت المقبل.