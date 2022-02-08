شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يسجل أول حالة طرد فى تاريخ مشاركات الأهلى بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح أيمن أشرف، لاعب نادى الأهلى، أول لاعب يحصل على كارت أحمر في تاريخ مشاركات الأهلى في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما حصل على الكارت الأحمر خلال مباراة بالمبيراس في نصف النهائي.

وخسر فريق النادي الأهلي من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد آل نهيان بأبوظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالأمارات.

ولم يحصد أي لاعب من الأهلى على طرد خلال مشاركات الفريق في 17 مباراة سابقة، ليكون أيمن أشرف أول لاعب يحصد الكارت الأحمر خلال مباريات المارد الأحمر في البطولة.

وفشل الأهلي في الصعود للمباراة النهائية في مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه، حيث ينتظر اللعب يوم السبت المقبل مع الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي غداً للعب معه أجل تحديد المركز الثالث والرابع السبت المقبل.

وفشل الأهلى طوال تاريخ مشاركاته في تحقيق أي فوز في مباريات نصف النهائي بمونديال الأندية، حيث خسر 4 مباريات من 4 أندية مختلفة، كما لم يستطع الخروج بشباك نظيفة خلال الـ4 مباريات التي لعبها واستقبل 7 أهداف وسجل هدفا واحدا فقط.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل ، ضم كلاً من : علي لطفي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد هاني وعمرو السولية واليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر.

فيما جاء تشكيل بالميراس كالتالي: ويفرتون، ماركوس روشا، دودو، زي رافائيل، روني، لوان، جوستافو سكاربا، جوستافو جوميز، بيكيريز، رفائيل فيجا، ودانيلو.

بدأت المباراة بنشاط حذر من جانب الأهلي الذي أراد التأمين وفرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب الفريق البرازيلي الذي بحث عن هدف مُبكر .

وبمرور الوقت حاول فريق الأهلي دخول أجواء المباراة واللعب هجومياً عن طريق إنطلاقات الشحات وأفشة وطاهر ومعلول لكن الهجمات كانت على إستحياء .

وظهر واضحاً منذ البداية أن الفريق البرازيلي يعتمد على إنطلاقات جوستافو وفيجا، ووصلت كرة سهلة إلى على لطفي تصدى لها بسهولة.

وتعرض محمد هاني لأصابة بسيطة إثر صدام مع لاعب بالميراس وتلقى اللاعب العلاج وأستكمل المشاركة في المباراة.

وأنطلق آليو ديانج بالكرة وسددها من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع وخرجت إلى ركلة ركنية، أرسلها علي معلول من الناحية اليمنى لكن دفاع الفريق البرازيلي تصدى للموقف بشكل جيد.

وإرتدت الكرة لبطل البرازيل بهجمة خطرة تصدى لها محمد هاني بشكل رائع لينقذ الموقف قبل وصول الكرة إلى على لطفي.

وتعرض ياسر إبراهيم لإصابة لكنها جاءت بسيطة وتلقى اللاعب العلاج قبل أن يواصل المشاركة في المباراة.

وتصدى على لطفي لكرة قوية من جانب الفريق البرازيلي في الدقيقة 31 ،وواصل بطل البرازيل الضغط بهدف زيارة شباك الاهلي ، ولعب المارد الأحمر على الهجمة المرتدة لكن الشحات وطاهر لم يُحسنا التعامل مع هذه الهجمات في ظل التأمين الدفاع الجيد من بالميراس.

ونجح رفائيل فيجا في تسجيل هدف بالميراس الأول في الدقيقة 39 مُستغلاً خطأ دفاعي من الأهلي حيث مرر دودو كرة جيدة إلى فيجا الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد انفراد تام لتسكن شباك على لطفي.

بعد الهدف حاول الاهلي تنشيط قوته الهجومية كما ضغط الفريق البرازيلي لتسجيل هدف ثاني لكن ينتهي هذا الشوط بتقدم بالميراس بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب بالميراس الذي أستغل تراجع الاهلي بشكل غير مُبرر وسجل دودو هدف الفريق البرازيلي الثاني في الدقيقة 49.

ومرر فايجا إلى دودو بعد هجمة مرتدة لصالح بالميراس، وسدد دودو كرة قوية من يمين منطقة الجزاء سكنت شباك على لطفي.

وأجرى موسيماني عدة تغيرات بنزول حمدي فتحي بدلاً من رامي ربيعة ثم نزول محمد شريف وأحمد عبد القادر بدلاً من حسين الشحات وعمرو السولية.

وساهم نزول الثلاثي عبد القادر وشريف تحديداً في زيادة القوة الهجومية للأهلي وأنطلق عبد القادر بالكرة وراوغ أكثر من لاعب بالفريق البرازيلي وتعرض للعرقلة وطالب لاعبي الاهلي بركلة جزاء لكن الحكم رفض الإمتثال لهم وأمر بإستكمال اللعب.

والغى الحكم هدفاً سجله محمد شريف في الدقيقة 73 بعد الرجوع لتقنية الفار التى أكدت أن الهدف جاء من تسلل.،وشارك وليد سليمان بدلاً من طاهر محمد طاهر ونال أيمن أشرف بطاقة حمراء للخشونة في الدقيقة 81 .

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات هجومية من الأهلي للتسجيل كما لعب بطل البرازيل بقوة من أجل تسجيل هدف ثالث لكن ينتهي اللقاء بفوز بالميراس بثنائية نظيفة.