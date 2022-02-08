شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: توقيت أهداف بالميراس جعل المباراة "صعبة"على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى نجم الأهلي السابق سيد معوض أن توقيت أهداف بالميراس صعب المباراة على الفريق الأحمر، موضحا أن الفريق البرازيلي كان محظوظا في الهدف الثاني.

وتابع معوض في تصريحات تليفزيونية : "مباراة اليوم تختلف عن مباراة الفريقين في النسخة السابقة، يجب أن ينسى اللاعبون أحزان الهزيمة من بالميراس ويستعد من الآ، للعب على الميدالية البرونزية.

وواصل معوض: "مباراة مونتيري كان لها ظروف خاصة، والأهلى لعبها بالشكل المثالي، لكن تعامل موسيمانى مع لقاء بالميراس لم يكن أفضل شىء.

وتعد مواجهة اليوم هي الرابعة للنادى الأهلى في دور نصف نهائي كأس العالم، بعد الفوز على مونتيرى المكسيكى بهدف نظيف جاء عن طريق محمد هانى، حيث سبق أنه خاض 3 مباريات في هذا الدور من قبل.

وسجل النادى الأهلى هدفا واحدا خلال مباريات الثلاثة السابق جاء في مواجهة إنتر ناسيونال البرازيلي عام 2006، عن طريق الأنجولى أمادو فلافيو في المواجهة التي خسرها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.