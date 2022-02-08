اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 8/ 2/ 2022

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الثلاثاء 8/ 2/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة اليوم الثلاثاء 8/ 2/ 2022، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها مغادرة البرتغالي كارلوس كيروش القاهرة غدا متجهاً إلى البرتغال لقضاء إجازة عدة أيام قبل أن يعود للقاهرة مجددًا استعدادًا لمباراتي السنغال

بالميراس يهزم الأهلي بثنائية ويحرمه من سباق الذهب والفضة فى مونديال الأندية

خسر فريق النادي الأهلي من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء،بإستاد آل نهيان بأبوظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالأمارات.

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا