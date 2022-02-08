شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 8/ 2/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة اليوم الثلاثاء 8/ 2/ 2022، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها مغادرة البرتغالي كارلوس كيروش القاهرة غدا متجهاً إلى البرتغال لقضاء إجازة عدة أيام قبل أن يعود للقاهرة مجددًا استعدادًا لمباراتي السنغال

بالميراس يهزم الأهلي بثنائية ويحرمه من سباق الذهب والفضة فى مونديال الأندية