شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 8/ 2/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة اليوم الثلاثاء 8/ 2/ 2022، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها مغادرة البرتغالي كارلوس كيروش القاهرة غدا متجهاً إلى البرتغال لقضاء إجازة عدة أيام قبل أن يعود للقاهرة مجددًا استعدادًا لمباراتي السنغال
بالميراس يهزم الأهلي بثنائية ويحرمه من سباق الذهب والفضة فى مونديال الأندية
خسر فريق النادي الأهلي من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء،بإستاد آل نهيان بأبوظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالأمارات.