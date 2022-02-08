شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 8/ 2/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء الموافق 8/ 2/ 2022 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها طارق حامد وحازم إمام يواصلان التأهيل وتدريبات بدنية للاعبين، وكاف يخطر الزمالك بطاقم حكام مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى بدورى الأبطال.

طارق حامد وحازم إمام يواصلان التأهيل وتدريبات بدنية للاعبين

خاض طارق حامد وحازم إمام ثنائي الفريق الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء، الذي أقيم بملعب دريم بالسادس من أكتوبر استعدادا للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقبل.

كاف يخطر الزمالك بطاقم حكام مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى بدورى الأبطال

اخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراه بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كارتيرون يربط التعاقد مع لاعبين فى الصيف بامتلاك مواصفات معينة

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك،مواصفات معينة للاعبين الذين ينوى التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حتي لا يتم التعاقد مع لاعبين لن يكون لهم دور في الفريق في الموسم المقبل.

جيران أبو جبل يحتفلون بتألقه مع الفراعنة وحارس المنتخب يرد: شكراً على الحب والفرحة

احتفلت الجماهير المصرية من جيران محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، بتألق حارس عرين الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخراً بالكاميرون، وقام جيران أبو جبل بتعليق بانر يحمل صورته وعلم مصر مكتوباً عليه جاباسكي.

كارتيرون يفاضل بين الجزيرى وأوناجم لقيادة هجوم الزمالك أمام بيترو اتليتكو

يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين الثنائي سيف الدين الجزيري ومحمد اوناجم لقيادة احدهما لخط هجوم الزمالك امام بيترو اتليتكو الانجولي في المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الاولي من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

الأهلى يتصدر ترتيب دورى سيدات الطائرة و الزمالك رابعا

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن تصدر الأهلى ترتيب جدول دورى السيدات للموسم المحلى 2021/2022 برصيد 36 نقطة .

جلسة مع أبو جبل خلال ساعات لحسم تجديد تعاقده مع الزمالك