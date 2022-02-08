شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: بعتذز لجماهير الأهلي بعد الهزيمة من بالميراس.. وتركيزنا على البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، عن حزنه بعد الخسارة من بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية وفقدان فرصة التأهل إلى نهائي مونديال الأندية.

وقال أفشة في تصريحات تليفزيونية: "مش راضيين على النتيجة ومش مبسوطين وزعلانين إن الجماهير هتروح زعلانة، وبنتأسف لها إننا مقدرناش نفوز في المباراة".

وتابع أفشة: "كان نفسنا نلعب نهائي كأس العالم للأندية وإن شاء الله نحقق أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى فى النسخة الحالية عشان نرجع ونلعب مونديال أندية من جديد ونحقق إنجاز أحسن من اللى اتحقق".

وشدد: "طرد أيمن أشرف أثر علينا، وكان نفسنا نبسط الجماهير والحمد لله على النتيجة، وهدفنا تحقيق المركز الثالث في المباراة القادمة".

وخسر فريق النادي الأهلي من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد آل نهيان بأبوظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات.

وبذلك يفشل الأهلي في الصعود للمباراة النهائية في مونديال الأندية ويتم حرمانه من الصراع على ميدالية ذهبية أو فضية بالبطولة، وينتظر الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشلسي الإنجليزي غداً للعب معه أجل تحديد المركز الثالث والرابع السبت المقبل.