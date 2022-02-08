شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: نفذنا تعليمات موسيمانى وما زلنا ننافس على ميدالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - علق محمد شريف مهاجم الأهلي على الهزيمة من بالميراس البرازيلي اليوم الثلاثاء في كأس العالم للأندية 2021، قائلا: ""كنا نتمنى أن تكون النتيجة أفضل من ذلك، ولكن ما زال أمامنا مباراة للمنافسة على ميدالية".
وقال محمد شريف في تصريحاته بعد المباراة "نحن ننفذ الخطة والتعليمات، لا يمكننى التعليق على ألأمور الفنية، ".
خسر فريق النادي الأهلي من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء،بإستاد آل نهيان بأبوظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالأمارات.
وبذلك يفشل الأهلي في الصعود للمباراة النهائية في مونديال الأندية ويتم حرمانه من الصراع على ميدالية ذهبية أو فضية بالبطولة وينتظر الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشلسي الإنجليزي غداً للعب معه أجل تحديد المركز الثالث والرابع السبت المقبل.