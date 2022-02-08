شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: نفذنا تعليمات موسيمانى وما زلنا ننافس على ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد شريف مهاجم الأهلي على الهزيمة من بالميراس البرازيلي اليوم الثلاثاء في كأس العالم للأندية 2021، قائلا: ""كنا نتمنى أن تكون النتيجة أفضل من ذلك، ولكن ما زال أمامنا مباراة للمنافسة على ميدالية".

وقال محمد شريف في تصريحاته بعد المباراة "نحن ننفذ الخطة والتعليمات، لا يمكننى التعليق على ألأمور الفنية، ".