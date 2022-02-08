شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لإسلام صلاح وحسن علي بعد إصابتهما فى ودية فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخضع إسلام صلاح وحسن علي ثنائي المصري لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية بأحد المركز الطبية بالاسكندرية وذلك لتحديد مدى اصابتهما اللتين تعرضا لها خلال مباراة اليوم الودية أمام فاركو والتي أقيمت على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

من جهته أكد الدكتور مجدي الألفي طبيب النادي المصري أن التشخيص المبدئي لاصابة اللاعب إسلام صلاح يرجح اصابته بشد في العضلة الخلفية ، فيما رجح الفحص الطبي المبدئي إصابة حسن علي بشد في العضلة الضامة ، مؤكدًا أن نوعية الاصابة وفترة العلاج لكل لاعب سيتم تحديدها وفقًا للتقرير النهائي للأشعة التشخيصية التي سيخضع لها كلا اللاعبين بعد قليل.