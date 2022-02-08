شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لإسلام صلاح وحسن علي بعد إصابتهما فى ودية فاركو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يخضع إسلام صلاح وحسن علي ثنائي المصري لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية بأحد المركز الطبية بالاسكندرية وذلك لتحديد مدى اصابتهما اللتين تعرضا لها خلال مباراة اليوم الودية أمام فاركو والتي أقيمت على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.
فاز فريق فاركو على نظيره فريق المصري بهدفين للاشئ في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، وذلك في إطار استعدادات المصري لمباراته الهامة والمرتقبة والتي تجمعه بمضيفه القطن الكاميروني والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل على ستاد مدينة جاروا الكاميرونية ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.