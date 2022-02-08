شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى بعد هزيمة بالميراس: ليست النتيجة التي كنا نطمح لها و نسعى لخطف ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد هاني لاعب الأهلي أن الفريق قدم ما عليه أمام بالميراس قائلا: "ليست النتيجة التي كنا نطمح لها والآن نسعى لخطف ميدالية في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع".

وقال هاني في تصريحات لقناة أبو ظبي عقب المباراة: "لا يوجد سبب واضح للخسارة، كانت مباراة كرة قدم، حاولنا والمنافس حاول وكانوا أكثر توفيقا، ولسه عندنا فرصة اللعب على ميدالية".

وواصل: "كل لاعبى ألأهلى كانوا في أفضل مستوى وعملوا اللي عليهم، كنا نتمنى أن يعود الجماهير سعداء، لكنها أحكام كرة القدم وغاب عنا التوفيق".

وخسر النادي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد في دور نصف النهائي للمونديال حيث تلقت شباك علي لطفي حارس الأهلي هدفين عن طريق رافائيل فيجا في الدقيقة 39 ودودو في الدقيقة 49 لتتواصل عقدة القلعة الحمراء بعدم التأهل للمباراة النهائية في المشاركة السابعة له في البطولة.

ويغيب عن الأهلي كل من محمد مجدي أفشة الذي حصل على بطاقة صفراء ثانية خلال مباراة بالميراس بعد أن تلقى البطاقة الصفراء الأولى في مباراة مونتيري المكسيكي في دور ربع النهائي.

وشهدت المباراة حصول أيمن أشرف قائد الأهلي على الكارت الأحمر في الدقيقة 81 ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة.

ولعب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي حارس مرمى وفي الدفاع علي معلول ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفي الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وفي الهجوم حسين الشحات وأفشة وطاهر محمد.