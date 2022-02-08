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«سليمان والسولية» يخضعان لكشف المنشطات ‏بعد مواجهة الأهلي وبالميراس

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القاهرة - سامية سيد -  

وليد سليمان وعمرو السولية، لاعبا الأهلى، خضعا لاختبار كشف ‏المنشطات فور انتهاء مباراة بالميراس التي أقيمت مساء اليوم على ملعب آل نهيان بأبو ظبي، ‏في نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏

 

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي 0/2، ويلعب على المركز الثالث مع الخاسر من ‏ والهلال السعودي في المباراة التي تجمع بينهما غدًا. ‏

 

سجل هدفي الفريق البرازيلي رافائيل فيجا في الدقيقة 39 وأضاف دودو الهدف الثاني في ‏الدقيقة 49. ‏

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قدم الأهلي مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني الذي تسيده بالكامل ولاحت له أكثر من ‏فرصة للتسجيل، لكنها أهدرت جميعًا نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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