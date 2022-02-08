شكرا لقرائتكم خبر عن «سليمان والسولية» يخضعان لكشف المنشطات بعد مواجهة الأهلي وبالميراس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وليد سليمان وعمرو السولية، لاعبا الأهلى، خضعا لاختبار كشف المنشطات فور انتهاء مباراة بالميراس التي أقيمت مساء اليوم على ملعب آل نهيان بأبو ظبي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي 0/2، ويلعب على المركز الثالث مع الخاسر من تشيلسي والهلال السعودي في المباراة التي تجمع بينهما غدًا.
سجل هدفي الفريق البرازيلي رافائيل فيجا في الدقيقة 39 وأضاف دودو الهدف الثاني في الدقيقة 49.
قدم الأهلي مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني الذي تسيده بالكامل ولاحت له أكثر من فرصة للتسجيل، لكنها أهدرت جميعًا نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة.