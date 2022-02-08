شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم أصحاب الجياد 27/37 فى دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الأهلى على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 27/37 فى إطار مواجهات قوية فى إطار الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد لمواليد 2002 للموسم المحلى 2021 / 2022.

وتشهد مباريات هذه الجولة بخلاف مواجهة الأهلى لقاءات بين كلا من الزمالك مع الجزيرة وسموحة مع هليوليدو والبنك الأهلى مع ستاد المنصورة وهليوبوليس مع سبورتنج والحوار مع الزهور وطلائع الجيش مع 6 أكتوبر والطيران مع الأولمبى والشمس مع المعادى.

تقام مباراة قمة الدور الثانى للمرحلة الثانية لدورى محترفى كرة اليد للمنافسة على اللقب بين الأهلى و الزمالك يوم 10 مارس المقبل على صالة محايدة تحددها لجنة المسابقات .

وتعادل فريقا الأهلى و الزمالك بنتيجة 29/29 فى المواجهة التى جمعتهما الأثنين الماضى على صالة حسن مصطفى فى ختام الدور الأول .

ينطلق الدور الثانى بالمرحلة الثانية من دورى محترفى كرة اليد يوم 10 فبراير الجارى.

وتشهد الجولة الأولى بالدور الثانى لقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع الزمالك و سموحة مع الأهلى و طلائع الجيش مع سبورتنج .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير الجارى موعدا لانطلاق منافسات كأس الاتحاد للسيدات.

ويشارك فى كأس الاتحاد للسيدات كل من: سموحة وأكاديمية القليوبي وهليوبوليس و6 أكتوبر واتحاد الشرطة وهليوليدو ومدينة نصر والترسانة والزهور والمعادى ومنوف الرياضى.