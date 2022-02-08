شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح: الأهلي لا يستحق ركلتي جزاء.. وطرد أيمن أشرف صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام المصرية والخبير التحكيمي أن ياسر إبراهيم استحق الحصول على خطأ نتيجة ضربه من لاعب بالميراس الذي كان يستحق كارت أصفر في احدى الكرات الركنية للفريق البرازيلي.

قال عبد الفتاح خلال تصريحات تلفزيونية أن الحكم لم يشهر الكارت الأصفر على لاعب بالميراس في الدقيقة 35 لارتكاب خطأ بتهور على حسين الشحات لاعب الأهلي لأنه استخدم أسفل الحذاء وكان يجب انذاره.

أوضح الخبير التحكيمي انه في الدقيقة 38 كان هناك استخدام ذراع من عب بالميراس ضد محمد هاني ورغم أن القوة غير عالية ولكنه استخدم ذراعه بشكل غير قانوني، كما أن لعبة الأهلي التي طالب فيها بركلة جزاء في الدقيقة 55 ولكن الخطأ وقع خارج منطقة الجزاء ولذلك لم يتدخل الفار في الكرة لأنه خارج منطقة الجزاء.

أردف عبد الفتاح "في الدقيقة 58 استخدم حمدي فتحي الذراع بشكل غير قانوني ضد لاعب بالميراس وكانت تستحق انذار، وهدف الأهلي الملغي للتسللوقرار الحكم صحيح لأن محمد شريف كان يتواجد في مصيدة التسلل وقت لعب الكرة وهي حالة سهلة على حكم المباراة".

أضاف الخبير التحكيمي: "حالة طرد أيمن أشرف صحيحة لأن اللاعب استخدم التهور وتستحق الكارت الأحمر لأنه تدخل بسرعة وقوة عل لاعب بالميراس"، مؤكدا: "الحكم لم يحتسب ركلة جزاء للأهلي في الوقت بدل الضائع ولا يوجد احتكاك من لاعب بالميراس في الكرة ومع قرار الحكم في عدم احتساب ركلة جزاء".