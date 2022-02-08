شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: بالميراس أقوى من مونتيرى.. ونلعب على برونزية كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، أن مواجهة بالميراس في كأس العالم للأندية المقامة بالإمارات كانت قوية ولم يحالفنا الحظ فى بعض الهجمات، مؤكدًا أن مواجهة اليوم أقوى من مباراة مونتيري بطل المكسيك والتي فاز بها الأهلي بهدف.

وأضاف محمد شريف في تصريحات تليفزيونية أن الفريق يركز الآن على مباراة المركز الثالث والرابع، وننتظر الخاسر من مباراة تشيلسي الإنجليزي و الهلال السعودي.

ويغيب أيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة عن مباراة الأهلي لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات، بعد طرد أيمن أشرف، وحصول أفشة على الإنذار الثاني في مباراة بالميراس قبل حصوله على إنذار في مباراة مونتيري المكسيكي.

وينتظر الأهلي الخاسر من مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي لمواجهته في مباراة المركز الثالث والرابع.

وخسر فريق النادي الأهلي من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد آل نهيان بأبوظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات.

وبذلك يفشل الأهلي في الصعود للمباراة النهائية في مونديال الأندية، ويتم حرمانه من الصراع على ميدالية ذهبية أو فضية بالبطولة وينتظر الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشلسي الإنجليزي غداً للعب معه أجل تحديد المركز الثالث والرابع السبت المقبل.

سجل ثنائية بالميراس رافائيل فييجا ودودو في الدقيقتين 39 و49 وبذلك يلعب الفريق البرازيلي مع الفائز من تشلسي والهلال يوم السبت المقبل على كأس البطولة.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل ضم كلاً من: علي لطفي، ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد هاني وعمرو السولية، وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر.

فيما جاء تشكيل بالميراس كالتالي: ويفرتون، ماركوس روشا، دودو، زي رافائيل، روني، لوان، جوستافو سكاربا، جوستافو جوميز، بيكيريز، رفائيل فيجا، ودانيلو.