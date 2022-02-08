شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: نعتذر للجماهير على الخسارة,, والتوفيق لم يكن حليفنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلى اعتذاره لجماهير القلعة الحمراء عن الهزيمة أمام بالميراس قائلا: "نعتذر للجماهير على هذه الخسارة ولكن التوفيق لم يكن حليفنا".

وتابع أفشة في تصريحات تليفزيونية "كنا نتمنى الوصول للمباراة النهائية، الحمد لله على النتيجة، مش مبسوطين عشان حزن الجماهير، أحنا جيل كويس ولسه قدامنا فرص كتير لتحقيق انجاز جديد في كأس العالم".

وواصل أفشة: "طرد أيمن أشرف أثر على الفريق، بالميراس يستحق الفوز، ونتمنى اسعاد الجماهير بتحقيق المركز الثالث وتعويض هذه الخسارة".

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي المباراة الترتيبية أمام الخاسر من لقاء تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي يوم السبت المقبل، وسجل هدفي بالميراس رفايل فيجا ودودو في الدقيقتين 34 و49.