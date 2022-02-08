شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى: كنا عايزين نصل نهائى المونديال ولكن عندنا فرصة تانية ناخد ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد هاني، لاعب الأهلي، عن حزنه بعد الخسارة من بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية وفقدان فرصة التأهل إلى نهائي مونديال الأندية.

وقال هانى خلال تصريحات تليفزيونية: "كنا عايزين نصل نهائي ولكن عندنا فرصة تانية ناخد ميدالية". وأوضح: "هي مباراة، نحن حاولنا وعملنا اللي علينا وماكنش فيه توفيق، واحنا حاولنا في المباراة وهما حاولوا ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وخسر فريق النادي الأهلي من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد آل نهيان بأبوظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات.

وبذلك يفشل الأهلي في الصعود للمباراة النهائية في مونديال الأندية ويتم حرمانه من الصراع على ميدالية ذهبية أو فضية بالبطولة، وينتظر الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشلسي الإنجليزي غداً للعب معه أجل تحديد المركز الثالث والرابع السبت المقبل.