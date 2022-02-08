شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بتروجت 3 / 0 فى دورى الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره بتروجت بنتيجة 3 /0 فى إطار الجولة الثانية بدور قبل نهائى الدورى الممتاز للرجال للموسم المحلى 2021 / 2022.

وتشهد لقاءات الجولة المقبلة مواجهات بين كلا من ،الأهلى مع طلائع الجيش و هليوبوليس مع بتروجت و سبورتنج مع مصر للبترول و الترسانة مع إيسترن كومبانى والطيران مع الإتحاد السكندى و الزمالك مع سموحة .

و ينطلق الدور الثانى من دور قبل النهائى يوم 15 فبراير الجارى على أن يختتم يوم 22 من نفس الشهر .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

وشهدت قمة الدور الأول من دورى سيدات الطائرة فوز الأهلى بنتيجة 3/0 والتى أقيمت على صالة الشرقية للدخان.

ويطمح فريق الأهلي فى الفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتالى فى المباريات.