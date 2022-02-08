شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقق رقما قياسيا في مونديال الأندية.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلى رقما قياسيا جديدا بعد مباراة اليوم أمام بالميراس البرازيلي في نصف نهائي البطولة، حيث يتصدر الأهلي قائمة أندية العالم الأكثر لعبًا في كأس العالم للأندية برصيد 17 مباراة.

ويلي الأهلي مباشرة أوكلاند سيتي برصيد 16 مباراة، ثم ريال مدريد الإسباني 12 مباراة، ومونتيري المكسيكي 11 مباراة، وباتشوكا المكسيكي9 مباريات، وبرشلونة الإسباني وكلوب أميريكا المكسيكي 8 مباريات لكل منهما.

تواصلت عقدة الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما تلقى خسارة جديدة أمام منافسه بالميراس البرازيلي 0-2.

وتستضيف الإمارات كأس العالم للأندية 2021 خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط الحالي، للمرة الخامسة في تاريخها.

وكان الأهلي وصل إلى نصف النهائي بعد فوزه على مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي بهدف دون رد، ليضرب موعدا مع بالميراس الذي دشن ظهوره الأول في نسخة العام الحالي أمام بطل دوري أبطال أفريقيا.