شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخسر بثنائية أمام بالميراس ويلعب على البرونزية فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق النادي الأهلي من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء،بإستاد آل نهيان بأبوظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالأمارات.

وبذلك يفشل الأهلي في الصعود للمباراة النهائية في مونديال الأندية ويتم حرمانه من الصراع على ميدالية ذهبية أو فضية بالبطولة وينتظر الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشلسي الإنجليزي غداً للعب معه أجل تحديد المركز الثالث والرابع السبت المقبل.

سجل ثنائية بالميراس ، رافائيل فييجا ودودو في الدقيقتين 39 و49 وبذلك يلعب الفريق البرازيلي مع الفائز من تشلسي والهلال يوم السبت المقبل على كأس البطولة.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل ، ضم كلاً من : علي لطفي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد هاني وعمرو السولية واليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر.

فيما جاء تشكيل بالميراس كالتالي: ويفرتون، ماركوس روشا، دودو، زي رافائيل، روني، لوان، جوستافو سكاربا، جوستافو جوميز، بيكيريز، رفائيل فيجا، ودانيلو.

بدأت المباراة بنشاط حذر من جانب الأهلي الذي أراد التأمين وفرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب الفريق البرازيلي الذي بحث عن هدف مُبكر .

وبمرور الوقت حاول فريق الأهلي دخول أجواء المباراة واللعب هجومياً عن طريق إنطلاقات الشحات وأفشة وطاهر ومعلول لكن الهجمات كانت على إستحياء .

وظهر واضحاً منذ البداية أن الفريق البرازيلي يعتمد على إنطلاقات جوستافو وفيجا، ووصلت كرة سهلة إلى على لطفي تصدى لها بسهولة.

وتعرض محمد هاني لأصابة بسيطة إثر صدام مع لاعب بالميراس وتلقى اللاعب العلاج وأستكمل المشاركة في المباراة.

وأنطلق آليو ديانج بالكرة وسددها من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع وخرجت إلى ركلة ركنية، أرسلها علي معلول من الناحية اليمنى لكن دفاع الفريق البرازيلي تصدى للموقف بشكل جيد.

وإرتدت الكرة لبطل البرازيل بهجمة خطرة تصدى لها محمد هاني بشكل رائع لينقذ الموقف قبل وصول الكرة إلى على لطفي.

وتعرض ياسر إبراهيم لإصابة لكنها جاءت بسيطة وتلقى اللاعب العلاج قبل أن يواصل المشاركة في المباراة.

وتصدى على لطفي لكرة قوية من جانب الفريق البرازيلي في الدقيقة 31 ،وواصل بطل البرازيل الضغط بهدف زيارة شباك الاهلي ، ولعب المارد الأحمر على الهجمة المرتدة لكن الشحات وطاهر لم يُحسنا التعامل مع هذه الهجمات في ظل التأمين الدفاع الجيد من بالميراس.

ونجح رفائيل فيجا في تسجيل هدف بالميراس الأول في الدقيقة 39 مُستغلاً خطأ دفاعي من الأهلي حيث مرر دودو كرة جيدة إلى فيجا الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد انفراد تام لتسكن شباك على لطفي.

بعد الهدف حاول الاهلي تنشيط قوته الهجومية كما ضغط الفريق البرازيلي لتسجيل هدف ثاني لكن ينتهي هذا الشوط بتقدم بالميراس بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب بالميراس الذي أستغل تراجع الاهلي بشكل غير مُبرر وسجل دودو هدف الفريق البرازيلي الثاني في الدقيقة 49.

ومرر فايجا إلى دودو بعد هجمة مرتدة لصالح بالميراس، وسدد دودو كرة قوية من يمين منطقة الجزاء سكنت شباك على لطفي.

وأجرى موسيماني عدة تغيرات بنزول حمدي فتحي بدلاً من رامي ربيعة ثم نزول محمد شريف وأحمد عبد القادر بدلاً من حسين الشحات وعمرو السولية.

وساهم نزول الثلاثي عبد القادر وشريف تحديداً في زيادة القوة الهجومية للأهلي وأنطلق عبد القادر بالكرة وراوغ أكثر من لاعب بالفريق البرازيلي وتعرض للعرقلة وطالب لاعبي الاهلي بركلة جزاء لكن الحكم رفض الإمتثال لهم وأمر بإستكمال اللعب.

والغى الحكم هدفاً سجله محمد شريف في الدقيقة 73 بعد الرجوع لتقنية الفار التى أكدت أن الهدف جاء من تسلل.،وشارك وليد سليمان بدلاً من طاهر محمد طاهر ونال أيمن أشرف بطاقة حمراء للخشونة في الدقيقة 81 .

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات هجومية من الأهلي للتسجيل كما لعب بطل البرازيل بقوة من أجل تسجيل هدف ثالث لكن ينتهي اللقاء بفوز بالميراس بثنائية نظيفة.



مباراة الاهلى وبالميراس (1)



مباراة الاهلى وبالميراس (2)



مباراة الاهلى وبالميراس (3)



مباراة الاهلى وبالميراس (4)



مباراة الاهلى وبالميراس (5)



مباراة الاهلى وبالميراس (6)



مباراة الاهلى وبالميراس (7)



مباراة الاهلى وبالميراس (8)



مباراة الاهلى وبالميراس (9)



مباراة الاهلى وبالميراس (10)



مباراة الاهلى وبالميراس (11)



مباراة الاهلى و بالميراس (3)



مباراة الاهلى و بالميراس (14)



مباراة الاهلى و بالميراس (15)



مباراة الاهلى و بالميراس (16)



مباراة الاهلى و بالميراس (17)



مباراة الاهلى و بالميراس (18)



مباراة الاهلى و بالميراس (19)



مباراة الاهلى و بالميراس (20)



مباراة الاهلى و بالميراس (21)



مباراة الاهلى و بالميراس (22)



مباراة الاهلى و بالميراس (23)



مباراة الاهلى و بالميراس (24)



مباراة الاهلى و بالميراس (25)



مباراة الاهلى و بالميراس (26)



مباراة الاهلى و بالميراس (27)



مباراة الاهلى و بالميراس (28)



مباراة الاهلى و بالميراس (29)



مباراة الاهلى و بالميراس (30)



مباراة الاهلى و بالميراس (31)



مباراة الاهلى و بالميراس (32)



مباراة الاهلى و بالميراس (33)



مباراة الاهلى و بالميراس (34)



مباراة الاهلى و بالميراس (35)



مباراة الاهلى و بالميراس (36)



مباراة الاهلى و بالميراس (37)



مباراة الاهلى و بالميراس (38)



مباراة الاهلى و بالميراس (39)