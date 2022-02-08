شكرا لقرائتكم خبر عن زبير بيه: موسيماني تأخر فى التغييرات أمام بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى النجم التونسى زبير بيه أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني تأخر في التغييرات أمام بالميراس قائلا: "بناء على ما قدمه الأهلى في آخر نصف ساعة يمكننا القول بأن الفريق كان قادراً على تقديم نتيجة أفضل".

وقال زبير بيه في تصريحات لقناة أبو ظبي: "التغييرات التي أحدثها موسيماني كانت مؤثرة جدا وصنعت الفارق، لكن توقيتها خاطئ للغاية".

وتابع زبير بيه: "محمد شريف هو المهاجم الأساسي كان يستحق فرصة في لقاء بالميراس من البداية، خاصة أنه جاء من ظروف صعبة إثر مشاركته مع المنتخب الوطني وتبديله في مباراة الكاميرون التي أثرت على اللاعب نفسيا".

تواصلت عقدة الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما تلقى خسارة جديدة أمام منافسه بالميراس البرازيلي 0-2.

وتستضيف الإمارات كأس العالم للأندية 2021 خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير، للمرة الخامسة في تاريخها.

وكان الأهلي وصل إلى نصف النهائي بعد فوزه على مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي بهدف دون رد، ليضرب موعدا مع بالميراس الذي دشن ظهوره الأول في نسخة العام الحالي أمام بطل دوري أبطال أفريقيا.