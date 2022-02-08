شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: كانت مباراة صعبة جداً.. حاولنا فى آخر 30 دقيقة ولعبنا بشكل جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن مباراة بالميراس كانت صعبة على فريقه قائلا: "كانت مباراة صعبة جداً.. حاولنا في آخر 30 دقيقة ولعبنا بشكل جيد".

وتابع في تصريحات تليفزيونية لقناة أبو ظبي عقب اللقاء: "حالونا العودة ولم ننجح، لم يساعدنا الحظ، وكانت هناك معاناة في الشوط الثاني على الفريقين، وحالة الطرد أثرت علينا".

خسر فريق النادي الأهلي من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء،بإستاد آل نهيان بأبوظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالأمارات.

وبذلك يفشل الأهلي في الصعود للمباراة النهائية في مونديال الأندية ويتم حرمانه من الصراع على ميدالية ذهبية أو فضية بالبطولة وينتظر الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشلسي الإنجليزي غداً للعب معه أجل تحديد المركز الثالث والرابع السبت المقبل.